2020/11/25 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يشيد بـ"مكافحة إجرام بغداد": تمكنوا من القبض على مرتكبي 4 جرائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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