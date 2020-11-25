هجوم مسلح يستهدف ناشطين اثنين شرقي بغداد

2020/11/25 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باستهداف ناشطين اثنين بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين، اقدموا، اليوم، على إطلاق النار على ناشطين اثنين في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد".وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن إصابة احدهم ونجاة الاخر"، مبيناً أنه "تم نقل المصاب إلى مستشفى الكرامة".

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