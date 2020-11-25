الارجنتين تعلن الحداد لثلاثة ايام على وفاة اسطورة كرة القدم العالمي

2020/11/25 | 21:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

وقالت رئاسة الأرجنتين في بيان مقتضب: بمناسبة وفاة دييغو أرماندو مارادونا، سيصدر رئيس الأمة حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ذلك التاريخ.

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم / يويفا/ أنه سيتم تكريم مارادونا بدقيقة صمت قبل مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقامة اليوم الأربعاء.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الرئيس الاجنتيني عن امتنانه للسعادة التي قدمها نجم كرة القدم للأرجنتينيين.

وكتب ألبرتو فرنانديز، الذي نشر أيضًا صورة ظهر فيها يعانق مارادونا: لقد نقلتنا إلى أعلى نقطة في العالم، لقد جعلتنا سعداء للغاية، لقد كنت أعظم الجميع، شكرًا لوجودك يا ​​دييغو، سنفتقدك .

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