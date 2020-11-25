أمريكا تسجل أعلى حصيلة للوفيات بكورونا يوميا

2020/11/25 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجاوزت الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة الألفي حالة لأول مرة منذ مايو، فيما تعج المستشفيات في أنحاء البلاد بمصابي الفيروس مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

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