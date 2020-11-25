الفن الدرامي يعيش في أزمة اقتصادية

2020/11/25 | 21:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة سريعة مع الفنان بكر معروف شريف، من الفنانيين المخضرمين وصاحب تجربة فنية في مجال الدرامة والمسرح.

PUKmedia التقى الفنان بكر معروف شريف، وسأله عن آخر نشاطاته، حيث قال: حاليا أشارك في عمل ضخم وهي دراما من 100٠ حلقة وقد أكملنا 30 حلقة منه، فقط لم يتم توزيع الموسيقى وسيتم إنجاز ذلك خلال أيام.

واضاف ان العمل الدرامي، من كتابة وإخراج ((مهران شيريه)) وتتناول قضايا الإرهاب ومجموعة إرهابية تعيش في أوربا ولها تأثيرها على كوردستان، وفي النهاية يكون حليف الإرهاب الفشل والأخفاق والسقوط...

وعن واقع الفن في أربيل...



قال: إن الفن يعيش حالة صعبة ومتدنية نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي مرت على الإقليم، وبديهي أن الفن يعتمد على التمويل والدعم، لربما هنالك افلام قصيرة يتم إنتاجها لاتحتاج إلى كلفة مالية كبيرة، لكن على شاكلة الأفلام الدرامية كعمل مثل مانقوم به من عمل ضخم، يحتاج الكثير مثل التنقلات والملابس والإكسسوارات وايجار السكن والكاميرات والمونتاج وغيرها من مستلزمات تغطية العمل الدرامي.

وبيّن، انه وحتى إذا كان الممثل متبرع لكن كل تلك الأمور مطلوبة وبشكل عام فإن الدراما تعيش حالة أزمة اي أزمة مالية وليست أزمة فنانيين...

وأما عن جماهيرية الفن في أربيل فنحن نلتمس ذلك من خلال تساؤل الكثيرين من محبي الفن في أربيل وخاصة الدراما يسألوننا باستمرار عن اخبار الفن والدراما في أربيل حيث متعطشين لها ومتابعين للفن يضاف لكل ذلك واقع الجائحة التي أثرت كذلك على الواقع عموما، واخيرا نتمنى أن تزول ويعود الوضع الاقتصادي ليعنش مؤسسات الفن والثقافة في الإقليم عموما .

PUKmedia/ متابعة زيد محمود‌

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