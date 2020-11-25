ادراج مشروع قطار بغداد المعلق بموازنة 2021

2020/11/25 | 21:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن ادراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2021.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان وزيرها الدكتور خالد بتال النجم، استقبل السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء منظمات من المجتمع المدني.

واضاف البيان، ان اللقاء بحث مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها.

وأعلن بتال حسب البيان، ان مشروع القطار المعلق في بغداد، أُدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2021، لافتا الى ان الجانبين بحثا الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها، بخصوص انشاء عدد اخر من المشاريع.

PUKmedia اعلام وزارة التخطيط‌

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