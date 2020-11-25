توقعات الطقس: عواصف رعدية وتحذيرات من تعرض 7 محافظات لموجات سيول

2020/11/25 | 21:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقع المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، اليوم الأربعاء، أن يشهد يوم غد الخميس حدوث عواصف رعدية، وذلك بعد تحذيرات وزارة الموارد المائية من تعرض سبع محافظات لموجات سيول.وقال مصطفى الكبيسي، على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “بداية الحالة المطرية على مناطق شمال شرق وأقصى جنوب العراق يوم غد مع حدوث عواصف رعديه متفرقة، …

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