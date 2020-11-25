أول تعليق نيابي على طلب كردستان من بغداد إرسال جزء من رواتب 4 أشهر

2020/11/25 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ثامر ذيبان، اليوم الأربعاء، على طلب حكومة إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية لإرسال جزء من رواتب الموظفين للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) من العام الجاري.

وقال ثامر ذيبان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ردا على طلب حكومة الإقليم، إن "الحكومة العراقية لا تتوفر لديها أي أموال، ومن يرسل الأموال إلى كردستان يتحمل المسؤولية كونها مخالفة قانونية".

وأضاف ذيبان، أن "هناك دعوى قضائية ضد وزير المالية السابق (الخارجية الحالي) فؤاد حسين، لمخالفته القانون وارساله الأموال الى حكومة إقليم كردستان".

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "حكومة الإقليم وفي حال لم ترسل أموال النفط والواردات الأخرى إلى الحكومة الاتحادية، فلن تصلها أي أموال".

وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد أرسل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي طالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10).

وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان رسمي، إن "إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات".

وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.

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