2020/11/25 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الزراعة المصادقة على الخطة الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في 6 محافظات ولمساحة تغطي مليوني دونم.وذكر بيان للوزارة : تم اليوم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية لتنمية زراعة الحنطة في العراق، لمراجعة النتائج الجيدة المتحققة لبرنامج تنمية زراعة الحنطة كونه يعد البرنامج النواة والذي انبثقت من خلاله عدة برامج علمية متخصصة لدعم وتطوير انتاج المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن التأكيد على المضي بتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.



وبينت الوزارة أنه قد تم المصادقة على الخطة الخاصة بالبرنامج وتحديد( ٦) محافظات في عموم العراق ولمساحة تغطي مليوني دونم.موضحة بأنه تم المصادقة على انشاء (٦) محطات للبرنامج في محافظات (المثنى وبابل وديالى وكركوك والموصل والديوانية) .



وتخصيص المبالغ المطلوبة للبرنامج لغرض المباشرة بأعماله والهادفة إلى تنمية زراعة الحنطة في مختلف المحافظات.



يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق يهدف إلى اعتماد اسلوب الزراعة الحديثة وإرشاد الفلاحين إلى اعتماد الطرق السليمة في الحراثة والعمل بالتسوية الليزرية واستخدام تقانات الري المتطورة والتقليل من الضائعات فضلا عن استخدام الحزمة المتكاملة،وقد حقق البرنامج نجاحات أفضت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة، إضافة للدعم المقدم للفلاحين في المدخلات والمخرجات لتقليل الكلف وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة./انتهى3

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