قائد عمليات البصرة لشيوخ العشائر : لا نسمح بان تؤدي النزاعات العشائرية الى تدهور الوضع الأمني او تشكل خطرا على حياة المواطنين

2020/11/25 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف على الدور الكبير لشيوخ العشائر في الحد من النزاعات والمشاركة الفعالة في التواصل مع الأطراف المتنازعة ووضع الحلول اللازمة وتقريب وجهات النظر .واشار قائد العمليات خلال استقباله شيوخ ووجهاء العشائر في البصرة بمقر القيادة الى الانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها من قبل قيادة العمليات في إدارة الملف الامني والقضاء على حالات الدكة والنزاعات العشائرية ضمن قاطع المسؤولية.واضاف ان المؤسسة العسكرية بعيدة عن الامور العشائرية ولكن الواجب الوطني والإنساني والطابع العشائري العام لمحافظة البصرة يدعونا للتدخل عن طريق مديرية الشؤون العشائرية في ديوان المحافظة مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني./انتهى

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