ملعب الزوراء يصل لمراحل إنجاز مُتقدمة والافتتاح مطلع العام المُقبل

2020/11/25 | 21:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

يتواصل العمل بملعب نادي الزوراء الرياضي في بغداد والذي تنفذهُ شركة بلند باية الإيرانية ، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى ٨٦٪، على أمل إنجاز العمل فيه نهاية شهر كانون الثاني من العام المُقبل ٢٠٢١.

وقال المُهندس المُقيم في المَشروع هيثم رضا لطيف في بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “العمل يتواصل بشكلٍ يومي دون أي توقفات عُقب حل الأمور الإدارية والمالية خلال اللقاء الأخير الذي جمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الشركة المُنفذة للمشروع في وقتٍ سابق، وتم الإتفاق على استئناف العمل، ووضع مدة زمنية للإنجاز أمدها نهاية شهر كانون الثاني من العام المُقبل”.

وأضاف لطيف أن “العمل يجري بمحاورٍ عدة، أبرزها المبنى الإداري، وغرف تبديل اللاعبين، كما يتم نصب الأبواب الخشبية والسقوف الثانوية ومنظومات التبريد ومنظومات الإطفاء والمصاعد، فضلًا عن تواصل أعمال اللبخ والتبييض في المرافق الأُخرى ، أما ساحة الملعب يتم حاليًا قص الثيل وإدامة السقي، بانتظار وصول البذور الشتوية للبدءِ بزراعتها من أجلِ إسناد الأرضية وإصلاح الأضرار التي سببها تغيير المناخ”.



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