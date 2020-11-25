التميمي: المستورد يلتهم 70% من اسواق الخضار في ديالى

2020/11/25 | 21:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاربعاء، بان المحاصيل الزراعية المستوردة تلتهم 70% من اسواق المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 15 محصول زراعي مستورد لاتزال تتدفق بقوة صوب اسواق ديالى وهي تلتهم 70% من قدرة التسويق رغم وجود المنتوج المحلي الذي يوفر الاكتفاء ما ادى الى انخفاض الاسعار وتكبد المزارعين خسائر يومية تقدر بـ20 مليون دينار”.

واضاف التميمي،ان” كل وعود الحكومة بالحد من المستورد وخلق توازن مع الانتاج المحلي حبر على ورق وخسائر المزارعين لاتزال تتفاقم ونحن في بداية الموسم الشتوي وربما يكون الوضع اكثر سواء مع المواسم الاخرى لان عملية الحد من المستورد غير موجودة والمزارعين يدفعون الثمن”.

وتابع،انه” لايمكن بناء قطاع زراعي يحقق الاكتفاء دون خسم ملف التهريب الذي يمثل ابرز مصادر تهديد الانتاج الزراعي في ديالى التي تمثل محافظة زراعية تستقطب 50% من الايادي العاملة”/انتهى 25ف

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