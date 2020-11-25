"مورجان ستانلي" يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع

2020/11/25 | 21:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الجاري، عقب صدور بيانات اقتصادية.

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