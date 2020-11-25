2020/11/25 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: الشرطة المحلية ستقوم وحدها بحفظ الامن داخل قضاء سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: الشرطة المحلية ستقوم وحدها بحفظ الامن داخل قضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: الشرطة المحلية ستقوم وحدها بحفظ الامن داخل قضاء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).