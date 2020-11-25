مخطط من الصحة: انخفاض أعداد المصابين بالوباء في الكرخ

2020/11/25 | 21:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل جانب الكرخ انخفاضًا في عدد المصابين

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الأربعاء، تسجيل انخفاض مستمر في عدد المصابين بفيروس "كورونا".

ونشر الحجامي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، مخططًا يظهر تراجع أعداد المصابين، مشيرًا إلى أن "الأسابيع الأخيرة شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد المرضى في العزل المنزلي وكذلك في مستشفيات الدائرة"، معربًا عن أمله بأن يستمر الانخفاض.

وشهد جانب الكرخ من العاصمة، اليوم، تسجيل 265 إصابة جديدة، مقابل 365 حالة تماثل للشفاء و3 حالات وفاة.

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