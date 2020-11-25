المسلحون يفتحون النار على ناشطين اثنين.. ونقل أكرم عذاب الى المستشفى

2020/11/25 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرض ناشط في العاصمة بغداد إلى إطلاق نار أدى إلى إصابته ونقله "بعد معاناة" إلى أحد المستشفيات، فيما توجهت قوة أمنية بأمر من القائد العام لحمايته ومن معه.



وأظهرت مشاهد مصورة حصل عليها "ناس"، (25 تشرين الثاني 2020)، إصابة الناشط أكرم عذاب برصاصة، فيما يحاول زميل له الاستغاثة وطلب سيارة لإيصاله إلى المستشفى من منطقة الحدث وهي الطالبية.

وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر مطلعة أنه تم نقل الناشط المصاب إلى أحد المستشفيات.

وعذاب، هو أحد النشطاء البارزين في احتجاجات تشرين الأول 2019.

في السياق، ارسلت الحكومة قوة عسكرية بأمر رئيس الوزراء لحماية اكرم ومن معه، وفقا لمصدر أمني.

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