2020/11/25 | 21:29 - المصدر: سفن سكاي

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مصدر لسفن سكاي:تعرض الناشط اكرم عذاب لمحاولة اغتيال في منزله باطلاقات نارية اصيب على اثرها بجروح شرقي بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل:اصابة الناشط اكرم عذاب بجروح بعد تعرضه لمحاولة اغتيال 7 SKY TV.

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