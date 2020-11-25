اول تعزية رياضية لعالم كرة القدم في وفاة مارادونا

2020/11/25 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قدم نادي ريال مدريد المنافس في بطولة الدوري الإسباني التعازي في وفاة أسطورة الأرجنتين وكرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 60 عامًا.

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