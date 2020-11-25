2020/11/25 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} يبدو أنّه ليس فقط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم هجوم برشلونة، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يحلم نادي تشيلسي بضمه لصفوفه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يترقب مصير ميسي مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يترقب مصير ميسي مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).