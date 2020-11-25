نائب عن ديالى: الكاظمي لم يتخذ اي اجراءات رادعة بشأن ” اتاوات” الطرق

2020/11/25 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد النائب فرات التميمي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتخذ اي اجراءات رادعة حيال اتاوات الطرق في ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، “ناشدنا منذ اشهر حيال ظاهرة فرض الاتاوات من قبل جهات متنفذة على طرق ديالى وهي تحصل يوميا على مبالغ مالية طائلة ورغم خطورة تلك الظاهرة وحديثنا مع وفود امنية رفيعة لكن لم يتخذ الكاظمي اي اجراءات رادعة حتى الان “.

واضاف، ان “الاتاوات ظاهرة استفحلت بشكل كبير في ديالى وتسببت في احباط كبير لدى الراي العام المحلي لعدم القيام باي فعل يعالج الظاهرة التي تؤدي الى ابتزاز في وضح النهار لسائقي المركبات وربما سياتي يوم تدفع الاهالي للنزوح وترك المحافظة بسبب تفاقم الاتاوات”.انتهى 25 ف

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