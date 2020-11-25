اتفاق (عراقي – فرنسي) في مجال الصحة يشمل مستشفى سنجار

2020/11/25 | 21:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وقعت وزارة الصحة، الأربعاء، اتفاقية مع السفارة الفرنسية في العراق شملت استحداثا لمستشفى سنجار باضافة 100 سرير.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (24 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "وزير الصحة حسن التميمي بحث مع السفير الفرنسي في العراق برونو اوبيرت تعزيز التعاون الصحي بين البلدين".

وأضاف البيان، أن "الوزير والجانب الفرنسي استعرضا الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين وناقشا إمكانية زيادة آفاق التعاون بين الطرفين في المجالات الصحية المختلفة وتبادل الخبرات العلمية".

وأكد التميمي بحسب البيان، "تهيئة الوزارة الاستعدادات اللازمة كافة لتوفير اللقاحات حال إقرارها من التحالف الدولي للأدوية واللقاحات".

وبدوره أبدى السفير الفرنسي، "استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الفرنسي للتعاون مع العراق"، مشيدا بجهود وزارة الصحة العراقية وإدارتها في مواجهة الجائحة.





وتابع البيان أنه "تم بعد الاجتماع توقيع اتفاقية شملت استحداث مستشفى سنجار بمحافظة نينوى سعة 100 سرير بالتعاون مع مؤسسة سلسلة الأمل الفرنسية وإعلان التعاون الصحي بين البلدين".

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