الغانمي يعلن القبض على “مجرمين خطرين”

2020/11/25 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على مجرمين خطرين على المجتمع.

وقال الغانمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هناك رجال في وزارة الداخلية يعملون دون كلل او ملل من أجل بسط الأمن وانفاذ القانون وتأمين المدن”.

واضاف انه”من بينهم رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة “تك تك” وطفلة وعصابة سرقة”، مشددا على “إستمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم”.

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