على الرغم من مخاطر اندلاع أزمة مالية جديدة / قمة مجموعة العشرين: لا حل لمشكلة الديون - رشيد غويلب

2020/11/25 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في أيام 21 -22 تشرين الثاني استضافت العربية السعودية قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين، ودول مجموعة العشرين صدرت ما قيمته أكثر من 17 مليار دولار أسلحة إلى المملكة، اي ثلاثة أضعاف ما تستطيع مجموعة العشرين حشده لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن.



وفي هذه القمة أيضًا، لم يتم التعهد بتخفيف أعباء ديون البلدان الأفقر في العالم، ولكن جرى تمديد مدة تأجيل سداد الديون المقرة سابقا.ديون متفجرة اهتمت ......





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