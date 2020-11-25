2020/11/25 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت نقطة عسكرية في قضاء داقوق مساء يوم الاربعاء، الى قصف بقنابر هاون من قبل عصابات داعش الاجرامية.

وقال ادريس حاجي عادل نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان عصابات داعش الارهابية استهدفت نقطة (حفتغار) العسكرية بأربع قنابر هاون.

وأضاف: ان قذائف الهاون تم اطلاقها من منطقة (روغانة)، والتي ينفذ منها عصابات داعش الارهابية عملياتهم على الدوام، منوها الى ان قوات الجيش العراقي لم تتمكن الى الآن من السيطرة على تلك المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته على ان القصف لم يخلف ضحايا بشرية.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنابر هاون تستهدف قضاء داقوق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنابر هاون تستهدف قضاء داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).