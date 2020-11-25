حداد في الارجنتين.. دقيقة صمت قبل جميع مباريات دوري الأبطال الليلة

2020/11/25 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بأنه ستكون هُنالك دقيقة صمت قبل جميع مباريات دورى الأبطال التى تقام الليلة، عقب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، قد أعلن رسميا الحداد فى الارجنتين لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا.

مارادونا كان قد أجرى عملية جراحية دقيقة لاستئصال جلطة فى المخ فى وقت سابق من شهر تشرين الثاني 2020 ووصفت العملية بالناجحة حيث التقط النجم الأرجنتينى صوراً مع طبيبه بعدها.

وكانت صحيفة " Clarín" الأرجنتينية، قد أكدت أن دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الاربعاء.

وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر تشرين الثاني الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986، حقق مارادونا لقب كأس العالم للشباب عام 1979.

وبدأ مشواره الأوروبي في برشلونة ثم حقق سنوات مجده الكروية مع نابولي الإيطالي لمدة 7 مواسم، في إيطاليا حقق 5 ألقاب رفقة فريق الجنوب.

ومن نابولي إلى إشبيلية الإسباني، وعاد مرة أخرى إلى الأرجنتين قبل نهاية مشواره الكروي ليرتدي قمصان نيويلز أولد بويز خلال 1993 ثم بوكا جونيورز.

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