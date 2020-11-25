حداد في الارجنتين.. دقيقة صمت قبل جميع مباريات دوري الأبطال الليلة

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بأنه ستكون هُنالك دقيقة صمت قبل جميع مباريات دورى الأبطال التى تقام الليلة، عقب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.
وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، قد أعلن رسميا الحداد فى الارجنتين لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا.
مارادونا كان قد أجرى عملية جراحية دقيقة لاستئصال جلطة فى المخ فى وقت سابق من شهر تشرين الثاني 2020 ووصفت العملية بالناجحة حيث التقط النجم الأرجنتينى صوراً مع طبيبه بعدها.
وكانت صحيفة " Clarín" الأرجنتينية، قد أكدت أن دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الاربعاء.
وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر تشرين الثاني الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.
ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986، حقق مارادونا لقب كأس العالم للشباب عام 1979.
وبدأ مشواره الأوروبي في برشلونة ثم حقق سنوات مجده الكروية مع نابولي الإيطالي لمدة 7 مواسم، في إيطاليا حقق 5 ألقاب رفقة فريق الجنوب.
ومن نابولي إلى إشبيلية الإسباني، وعاد مرة أخرى إلى الأرجنتين قبل نهاية مشواره الكروي ليرتدي قمصان نيويلز أولد بويز خلال 1993 ثم بوكا جونيورز.
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