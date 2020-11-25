2020/11/25 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء ماجد مهدي، الاربعاء (25 - 11 - 2020)، ملاكات الوزارة بالاستنفار التام لمواجهة موجة محتملة من سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء احمد موسى العبادي في بيان إن "الوزارة تسعى دوماً لتسخير كافة أمكانياتها من اجل مواجهة اي عوارض فنية تطرأ على الشبكة الكهربائية وبجميع مفاصلها في فصل الشتاء،وبخاصة في هذا الوقت التي تضرب البلاد فيه موجات من الامطار والعواصف الرعدية،وتؤكد دعمها لجهود الوزارات الخدمية الاخرى".

وأضاف، أن "وزير الكهرباء وجه، بالاستنفار التام لجميع ملاكات الوزارة الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي،وتشكيلات ودوائر التوزيع خاصة، لمواجهة موجة الامطار التي تشهدها البلاد هذه الايام نتيجة سوء الاحوال الجوية".

وأشار الى أنه "بناءً على توجيه الوزير، تم اسناد عمل دوائر امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، ومنح الأولوية القصوى لتجهيز الطاقة الكهربائية الى محطات الصرف الصحي من اجل استيعاب كميات المياه التي قد تتجمع جراء الإمطار في العاصمة بغداد وعموم محافظات البلاد هذه الأيام".

وتابع العبادي ان "توجيه الوزير جاء في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد من امطار وعواصف رعدية قد تتسبب بخروج عدد من الخطوط والمغذيات عن العمل، ولابد من ان تكون الملاكات كافة على أهبة الاستعداد لمواجهة العوارض التي تطرأ على مكونات الشبكة الكهربائية".

وأوضح ان "الوزارة لديها تنسيق تام وكامل وغرفة عمليات مشتركة مع امانة بغداد ودواوين المحافظات ودوائرهم البلدية في مراكز السيطرة لديمومة عمل المغذيات التي تجهز المحطات الحاكمة لتصريف المياه بالطاقة الكهربائية"، مبينا أن "هناك حملات كبيرة لتدعيم شبكات التوزيع وصيانتها قبل موسم الامطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من وزارة الكهرباء بعد تحذيرات رسمية من السيول والأمطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من وزارة الكهرباء بعد تحذيرات رسمية من السيول والأمطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).