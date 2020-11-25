بتصريح متلفز .. العطافي : الكاظمي تخلى عن مسؤوليته تجاه الموظف والمواطن

2020/11/25 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب عباس يابر العطافي ان : الكاظمي تخلى عن مسؤوليته تجاه الموظف والمواطن.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ ان : البرلمان قد يتجه الى استجواب الحكومة على مايمر به البلد من ازمات.واضاف العطافي ان : مانمر به هو الظرف الاصعب في البلاد ./انتهى3

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