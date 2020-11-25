النائب فلاح الخفاجي :خلو لجنة الحوار من نواب كرد كونها مخصصة للتفاوض مع حكومة الاقليم

2020/11/25 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح عبد الكريم الخفاجي في تصريح متلفز ان خلو لجنة الحوار النيابية من نواب كرد كونها مخصصة للتفاوض مع حكومة الاقليم ./انتهى2

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