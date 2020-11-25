اتحاد السلة يكشف حقيقة تعرض الوفد العراقي إلى مضايقات في البحرين

2020/11/25 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - حسين عمار

كشف اتحاد السلة العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة تعرض الوفد العراقي إلى مضايقات في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد، حسين العميدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوفد العراقي عندما غادر من بغداد إلى تركيا وأجرى فحص كورونا، وبعد وصوله إلى البحرين، قام ايضاً بإجراء الفحوصات بحسب قرارات البحرين".

وأضاف، أنه "بعد الفحص تبين أن أحد اللاعبين مصاب بفيروس كورونا"، لافتا إلى أنه "بعد التحقق من مرافق المنتخب، اصبحت هناك شكوك بأن اللاعب تمت إصابته في المطار أو عن طريق مرحلة الترانزيت في الكويت التي استمرت 9 ساعات".

وأشار إلى أن "الفريق تم حجره في الفندق لمدة 48 ساعة ضمن الإجراءات المعمول بها باعتبار المنتخب العراقي ملامسا".

وتابع أن "الفريق حصل يوم أمس على صالة تدريب وبعدها خرج الفريق للتمرين بشكل طبيعي"، مبينا أن "الحافلة تأخرت لوقت معين بسبب خطأ من سائقها الذي توهم في الموعد وتم الاتصال بالأمين العام للاتحاد الآسيوي ووضح جميع الإشكالات واعترف بالخطأ الحاصل".

ولفت إلى أن "أي فريق عندما يشعر بمضايقات يهدد بالانسحاب، لعدم تكرار هذه المضايقات، والتنبيه على الاخطاء الحاصلة".

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