إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للأسبوع الثاني عند 11مليون برميل يومياً

2020/11/25 | 21:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع صافي واردات الخام الأمريكية.

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