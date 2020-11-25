أمنية مارادونا الأخيرة قبل وفاته

2020/11/25 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت آخر أماني الأسطورة الإرجنتينية لكرة القدم دييغو مارادونا، بحسب لقاء لموقع فرانس فوتبول هو "يد الله جديدة" لكن "باليد اليمنى هذه المرة"، كما قال في اللقاء الأخير له قبل وفاته.

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