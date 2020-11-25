2020/11/25 | 21:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي في ظل انتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 21:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي في ظل انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي في ظل انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).