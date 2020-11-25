تغريدة للسفير التركي في بغداد حول تأشيرات الدخول بين البلدين

2020/11/25 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، الأربعاء، عدم وجود أية شركة مخوّلة بالتوسط في طلبات التأشيرة التركية باستثناء شركة واحدة .



وقال يلدز في تدونية تابعها "ناس"، (25 تشرين الثاني 2020)، إنه "لا توجد أي شركة مخولة بالتوسط في طلبات التأشيرة التركية باستثناء شركة (جيت واي) التي ذكرناها لمرات عدة في اعلاناتنا حول التأشيرة أعلاه".

وتابع، "لا تصدقوا المحتالين الذين يقولون انهم سيقدمون لكم هذه الخدمة ويطلبون منكم مئات الدولارات، وبإمكانكم تزويدي مباشرة او تزويد سفارتنا بالمعلومات حول هذا النوع من المحتالين".

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