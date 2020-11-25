جمجمال تشهد افتتاح اول مكتب جوازات غدا

2020/11/25 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المقرر ان يشهد يوم غد الخميس، افتتاح مكتب جوازات قضاء جمجمال، فيما سيتم منح اول جوازي سفر صادرين لابناء الشهداء والمؤنفلين.

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