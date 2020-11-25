دقيقة صمت قبل مباريات دوري أبطال أوروبا حدادًا على مارادونا

2020/11/25 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تخصيص دقيقة صمت، قبل انطلاق مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، حدادًا على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا.

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