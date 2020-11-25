لجميع المراحل.. التربية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي 2021/2020 (وثائق)

2020/11/25 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

5 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، آلية الدوام للعام الدراسي 2021/2020 لجميع المراحل في المدارس الحكومية والاهلية، بعد تقليص ايام الدوام لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (25 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انها "اتخذت العديد من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، بهدف ضمان استمرار عملية التعليم والتعلم وبما يؤمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم ".

واضاف ان "هناك خلية أزمة شكلت برئاسة معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الازمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلا عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة ، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي).



إذ إن المرحلة الابتدائية قسمت أيام الدراسة فيها: (يوم السبت لتلاميذ الصف الأول، ويوم الأحد للصف الثاني، ويوم الإثنين للصف الثالث، اما يوم الثلاثاء فللصف الرابع، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيرا يوم الخميس للصف الساس الابتدائي)

وتابع: "كذلك الحال في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي)، فقد خصص (يوم السبت للصف الأول المتوسط، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط، ويوم الاثنين للصف الثالث المتوسط، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الإعدادي، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي)".

واوضح انه "فيما يخص دوام المدارس الاهلية الذي سيكون ليوم واحد أيضا، فيجب عليها الالتزام التام بتعليمات وضوابط خلية الأزمة وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تنطبق على المدارس الحكومية".

وأشار البيان الى ان دوام أعضاء الهيئات الإدارية والاشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي .

هذا وستقوم الوزارة بتوفير (التعليم عن بعد) بواسطة القناة التربوية ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية ، إذ تضاف حصص المواد التي تدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها، مع تأكيد أهمية اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة).

كما أكدت الوزارة في البيان تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه إعراض فيروس كورونا، الى المراكز الصحية لإجراء الفحوص اللازمة تبعا للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة.

وختم البيان بأن الوزارة قامت بتعليق الأنشطة المدرسية مثل (الاحتفالات والمسابقات الرياضية) حفاظا على سلامة أبنائنا الأعزاء لتجنبهم الإصابة بهذا الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجميع المراحل.. التربية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي 2021/2020 (وثائق)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجميع المراحل.. التربية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي 2021/2020 (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).