اتفاقية صحية بين بغداد وباريس.. وإجراءات بشأن لقاح

2020/11/25 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروقع وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، اتفاقية تعاون صحي مع السفير الفرنسي في العراق، شملت استحداث مستشفى بسعة 100 سرير.

وذكر بيان لوزارة الصحة، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الوزير بحث مع السفير الفرنسي في العراق برونو اوبيرت "تعزيز التعاون الصحي بين البلدين"، كما استعرضا الموقف الوبائي في البلدين وناقشا إمكانية زيادة افاق التعاون بين الطرفين في المجالات الصحية المختلفة وتبادل الخبرات العلمية.

وأكد التميمي، بحسب البيان، "إجراء الاستعدادات اللازمة لتوفير اللقاحات حال اقرارها من التحالف الدولي للأدوية واللقاحات".

فيما أبدى السفير الفرنسي، من جهته، استعداد الجانب الفرنسي للتعاون مع العراق، مشيدًا بـ "جهود وزارة الصحة العراقية وإدارتها في مواجهة الجائحة".

ووقع الجانبان، اتفاقية شملت استحداث مستشفى سنجار بمحافظة نينوى بسعة 100 سرير، بالتعاون مع مؤسسة سلسلة الأمل الفرنسية، مع وإعلان التعاون الصحي بين البلدين.

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