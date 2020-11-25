التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021

2020/11/25 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن الية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه تقرر” تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة والدوام سيكون ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)

المرحلة الابتدائية قُسمت أيام الدراسة فيها

– يوم السبت لتلاميذ الصف الأول

– يوم الأحد للصف الثاني

– يوم الإثنين للصف الثالث

– يوم الثلاثاء للصف الرابع

– يوم الأربعاء للصف الخامس

– يوم الخميس للصف الساس الابتدائي

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