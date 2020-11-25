رونالدو ينعى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا

2020/11/25 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما وقال كريستيانو رونالدو في تدوينة على “إنستغرام”: “اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية..واحد من أفضل من أي وقت مضى..ساحر لا مثيل له..[…]

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