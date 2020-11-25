2020/11/25 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اتخذت وزارة التربية ، العديد من الإجراءات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 ، بهدف ضمان استمرار عملية التعليم والتعلم وبما يؤمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم .ونقل البيان الذي أوردهُ المكتب الإعلامي ان ، هناك خلية أزمة شُكلت برئاسة معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي ، تتولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار جائحة “كورونا” المركز الخبري الوطني.

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