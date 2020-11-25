2020/11/25 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع مشاجرة داخل سجن التاجي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة اندلعت بواسطة الضرب بالايدي والسب والشتم بين منتسبي حماية مدير سجن التاجي ومنتسبي الشرطة الاتحادية حماية السجن".واضاف ان "المشاجرة جاءت نتيجة مشادة كلامية حصلت بعد رفض مدير السجن تفتيش عجلته من قبل عناصر الشرطة الاتحادية داخل سجن التاجي المركزي".





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