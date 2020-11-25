التربية الاتحادية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي 2020-2021

2020/11/25 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية في الحكومة الاتحادية، يوم الاربعاء، عن آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار فايروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه تقرر" تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة والدوام سيكون ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي).

واضاف البيان، إن المرحلة الابتدائية قُسمت أيام الدراسة فيها ..



(يوم السبت لتلاميذ الصف الأول ، ويوم الأحد للصف الثاني ، ويوم الإثنين للصف الثالث ، اما يوم الثلاثاء فللصف الرابع ، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيراً يوم الخميس للصف الساس الابتدائي)، مبينة، ان الحال كذلك في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي) ، فقد خُصص (يوم السبت للصف الأول المتوسط ، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط ، ويوم الاثنين للصف الثالث المتوسط ، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الإعدادي، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي ، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي).

واشار البيان، الى انه فيما يخص دوام المدارس الاهلية الذي سيكون ليوم واحد أيضاً ، فيجب عليها الالتزام التام بتعليمات وضوابط خلية الأزمة وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تنطبق على المدارس الحكومية ، مبينا ان دوام أعضاء الهيئات الإدارية والاشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي.

وتابع البيان، ان الوزارة ستقوم بتوفير (التعليم عن بُعد) بواسطة القناة التربوية ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية، إذ تُضاف حصص المواد التي تُدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر ، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها ، مع تأكيد أهمية اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة) .

كما أكدت الوزارة في البيان تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات ، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه إعراض فيروس كورونا ، الى المراكز الصحية لإجراء الفحوص اللازمة تبعاً للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة.

وختم البيان بأن ، الوزارة قامت بتعليق الأنشطة المدرسية مثل (الاحتفالات والمسابقات الرياضية) حفاظاً على سلامة أبنائنا الأعزاء لتجنبهم الإصابة بهذا الوباء.

PUKmedia عن اعلام وزارة التربية‌

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