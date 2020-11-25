2020/11/25 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت محكمة المنازعات الرياضية، اليوم الاربعاء، حكماً بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية التي جرت في الـ14 من الشهر الجاري استناداً لأحكام المواد (51 و152 و 153 و 216 ) من قانون المرافعات المدنية .وبحسب الوثيقة، جاء قرار محكمة المنازعات الرياضية بعد اطلاع المحكمة على اضبارة الدعوى المرفوعة من قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة النزاعات الرياضية تعلن إيقاف العمل بانتخابات اللجنة الأولمبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة النزاعات الرياضية تعلن إيقاف العمل بانتخابات اللجنة الأولمبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة النزاعات الرياضية تعلن إيقاف العمل بانتخابات اللجنة الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).