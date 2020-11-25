2020/11/25 | 22:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير عالمي: هجمات اليمين تتصاعد مع تراجع التهديد في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير عالمي: هجمات اليمين تتصاعد مع تراجع التهديد في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).