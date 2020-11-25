الحشد الشعبي يحبط تعرضاً إرهابياً ويقتل داعشياً في صلاح الدين

2020/11/25 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

اللواء التاسع بالحشد يحبط تعرضا إرهابيا ويقتل "داعشيا" في صلاح الدين

تمكنت قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي، مساء اليوم الأربعاء، من قتل أحد عناصر فلول "داعش" الإرهابي وذلك خلال صد تعرض إرهابي في منطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.



🇮🇶هيئة الحشد الشعبي#مديرية_الاعلام 25 / 11 / 2020

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