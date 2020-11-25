2020/11/25 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، على دعوة ممثلة الامين العام للأمم المتحد في العراق جينين هينس- بلاسخارت، الحكومة العراقية للحوار من أجل ايقاف الهجمات الصاروخية في العاصمة بغداد.

وقال باسم خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "دعوة بلاسخارت، دليل على ان الحكومة العراقية تعرف الجهات التي تقف خلف عمليات القصف الصاروخية في العاصمة بغداد، لكن الغريب ان الجهات الحكومية، حتى اللحظة لم تتخذ اي اجراءات حقيقية ضد تلك الجهات".

وأضاف خشان، ان "الجهات التي تقوم بالقصف الصاروخي، تقوم بأعمال ارهابية وفق القانون العراقي، خصوصاً هي تسببت بأكثر من مرة بقتل وجرحى مدنيين بينهم نساء واطفال، ولهذا على الحكومة العراقية محاسبة تلك الجهات والكشف عنها وليس الحوار معها".

وتابع عضو مجلس النواب المستقل، أن "الجهات السياسية المسؤولة عن تلك الجماعات، معروفة لدى الحكومة وكل القوى السياسية، وهم شركاء في تلك الجرائم".

ويوم أمس أكدت بلاسخارت خلال تقديمها احاطة عن العراق امام مجلس الامن، ان الهجمات الصاروخية الأخيرة في بغداد تؤكد الحاجة الى المزيد من الحوار بهدف منع تكرارها.

وفي الأسبوع الماضي، استهدف عدد من الصواريخ، المنطقة الخضراء وسفارة الولايات المتحدة في بغداد، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن سحب جزئي لقواتها من العراق، وفيما توالت ادانات الهجوم عربية وأوروبية، دعت السفارة الأميركية في بغداد الحكومة إلى اعتقال ومحاسبة المنفذين.

ويعد الهجوم الصاروخي الأخير، هو الأول منذ أكثر من شهر لهدنة أعلنتها الفصائل المسلحة، حيث أعلنت، أنها لن تستهدف السفارة الأمريكية شرط أن تعلن واشنطن سحب جميع قواتها في موعد قريب، لكن أي جهة معروفة لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

وتسبب القصف الأخير بوفاة طفلة و اصابة خمسة اشخاص اخرين وفق بيانات رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“يعرفهم الجميع”.. نائب يعلق على دعوة بلاسخارت للحوار ووقف الهجمات الصاروخية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“يعرفهم الجميع”.. نائب يعلق على دعوة بلاسخارت للحوار ووقف الهجمات الصاروخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).