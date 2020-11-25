توجيه وزاري لملاكات الكهرباء بالاستنفار التام لمواجهة موجة محتملة من سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار

2020/11/25 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه وزير الكهرباء ماجد مهدي، ملاكات الوزارة بالاستنفار التام لمواجهة موجة محتملة من سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء احمد موسى العبادي في بيان إن : وزير الكهرباء وجه، بالاستنفار التام لجميع ملاكات الوزارة الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي،وتشكيلات ودوائر التوزيع خاصة، لمواجهة موجة الامطار التي تشهدها البلاد هذه الايام نتيجة سوء الاحوال الجوية.واضاف انه : تم اسناد عمل دوائر امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، ومنح الأولوية القصوى لتجهيز الطاقة الكهربائية الى محطات الصرف الصحي من اجل استيعاب كميات المياه التي قد تتجمع جراء الإمطار في العاصمة بغداد وعموم محافظات البلاد هذه الأيام.وأوضح العبادي ان : الوزارة لديها تنسيق تام وكامل وغرفة عمليات مشتركة مع امانة بغداد ودواوين المحافظات ودوائرها البلدية في مراكز السيطرة لديمومة عمل المغذيات التي تجهز المحطات الحاكمة لتصريف المياه بالطاقة الكهربائية"، مبينا أن "هناك حملات كبيرة لتدعيم شبكات التوزيع وصيانتها قبل موسم الامطار"./انتهى3

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