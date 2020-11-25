بتصريح متلفز ..النائب الخفاجي :حكومة عبد المهدي عطلت دعوى ضد تركيا على خلفية استيراد نفط الاقليم

2020/11/25 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح عبد الكريم الخفاجي ان حكومة عادل عبد المهدي عطلت دعوى ضد تركيا على خلفية استيراد نفط الاقليم .وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/:ان حصة اربيل من الموازنة تبلغ / 4 / مليارات دولار بينما لا تتعدى البصرة المليار الواحد "./انتهى2

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