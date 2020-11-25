2020/11/25 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يعلن موعد عودة جلال حسن بغداد- الزمان أعلن نادي الزوراء الرياضي، موعد عودة حارس مرماه جلال حسن إلى العراق.وأصيب حسن بفايروس كورونا خلال تواجد وفد المنتخب الوطني في الإمارات ولم يتمكن من خوص مباراة اوزباكستان الودية في السابع عشر من الشهر الحالي.وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث صحفي […]

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