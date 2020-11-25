2020/11/25 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بغداد – الزمان استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه امس الأربعاء رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عباس عليوي والأعضاء اره زو محمود خدر و ديار طيب بروار وبحث معهم الاشكاليات التي رافقت انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية والمعالجات المقترحة بخصوصها.وأوضح زيدان […]

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